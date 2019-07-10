Гройсман прокомментировал решение Зеленского отменить военный парад

Глава правительства поручил подсчитать, во сколько обойдется проведение парада и готовит предложение президенту

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман не согласен с отменой военного парада на День Независимости в Киеве. Об этом он заявил на заседании правительства.

Он отметил, что сейчас министерства подсчитают траты на проведение парада и передаст предложение президенту.

"О проведении парада. Считаю, он нужен, и должен стать парадом достоинства и доблести нашего войска, уважением к военным. Поручил Минфину и Минобороны тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. Мы решим два вопроса – инициативу о повышении выплат и проведения парада не за счет соцвыплат. Предложения будут предоставлены президенту", – заявил Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам. Глава государства отметил, что есть много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем в парадах.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий отреагировал на отмену Зеленским военного парада. Он парламента призвал ветеранов войны, участников Революции Достоинства и волонтеров выйти на Крещатик и пройти парадом 24 августа.

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