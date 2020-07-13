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Гройсман просит нардепов не "ломать" децентрализацию

13 июля, 21:57

Елена Вус Елена Вус

Экс-премьер отметил, что сегодня большинство представителей местного самоуправления против

Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман призвал народных депутатов не поддерживать проект постановления №3650 о новом районном делении страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По мнению экс-премьера, новое деление на районы – это порождение недоверия, хаоса и "верный шаг к разрушению реформы децентрализации, которая до сих пор считалась одной из самых успешных".

"Вы собираетесь включить города областного значения в районы, а кто понимает, как эта новая система будет действовать? Каким будет распределение полномочий? Распределение ресурсов? Зачем закладывать эти никому не нужные управленческие конфликты? Я много лет боролся за то, чтобы люди на местах получили возможность улучшать качество своей жизни и самостоятельно решать свои проблемы, и сегодня мне больно смотреть на эти непонятные шаги, которые могут привести к рецентрализации", – написал Гройсман.

Он отметил, что сегодня большинство представителей местного самоуправления против такого пути, но их просто не слышат и игнорируют. А это, подчеркнул Владимир Гройсман, недопустимо.

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"Подчеркиваю – решение о новом районном делении должно голосоваться только в пакете с четким определением распределения полномочий, ответственности и финансовых ресурсов – и только в диалоге с представителями органов местного самоуправления", – отметил политик.

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Ранее, комментируя утверждение правительством перспективных планов для всех областей Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что процесс децентрализации выходит на финишную прямую и это даст толчок успешному развитию регионов.

Как будут выглядеть области Украины после нового территориального деления, вы можете узнать в материале "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей". А о дипломатическом скандале, который это спровоцировало, смотрите в видеосюжете:

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Верховная Рада районы Владимир Гройсман децентрализация законопроект

Источник: Сегодня

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