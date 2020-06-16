Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)

Кабинет министров Украины на своем заседании в пятницу утвердил проект очередного этапа реформы децентрализации и административно-территориального устройства. Документ предусматривает ликвидацию 490 существующих ныне районов и создание 129 районов – естественно, более крупных по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров.

Одобренный проект Кабмин подаст в Верховную Раду на утверждение. Только после одобрения народными депутатами этап реформы будет завершен. Как и в случае с первыми этапами реформы – когда формировались и наделялись полномочиями громады – реформы нынешнего этапа также вызывают у граждан естественное недоверие и множество вопросов. Сайт "Сегодня" постарается на них ответить.

Когда "переедут" райцентры и зачем это вообще нужно?

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Реформа административно-территориального устройства в части укрупнения районов затевалась для того, чтобы оптимизировать систему государственного управления. Существующие сейчас районы были сформированы еще во времена СССР, а некоторые даже раньше. За это время изменилось очень многое: население некоторых ранее крупных райцентров и районов существенно уменьшилось, экономическая база, на основе которой формировались районы, кардинально изменилась. В итоге в стране есть районы-гиганты с населением в сотни тысяч, а есть районы, в которых не проживает и десяти тысяч человек.

"В целом, если брать такой критерий как количество районов, то мы здесь лидеры среди схожих стран. У нас их много, – пояснил на состоявшейся накануне пресс-конференции замминистра развития громад и территорий Вячеслав Негода. – Районов, в которых проживает до 10 тысяч человек, у нас очень много. Если там посчитать всех жителей, включая пенсионеров и детей, то в райадминистрации, райсовете, всех районных органах и работать некому – людей нет. Районов, в которых проживает до 50 тысяч, – больше половины. И все это не отвечает критериям функционирования современной системы исполнительной власти", – отметил замминистра.

Что касается "когда", то новая субрегиональная система должна начать полноценно функционировать с 1 января 2021 года.

Теперь придется за справками за сто километров в райцентр ездить?

Нет. Скорей всего, даже если ваш райцентр перенесут в другой город, большинство услуг вы будете получать там, где привыкли. Дело в том, что децентрализация – это не просто создание громад, укрупнение районов и так далее. Это глубокая перестройка системы власти. Которая подразумевает, что властные органы будут даже ближе к народу, чем это было раньше.

"Реформа, которую мы коротко называем "децентрализация", на самом деле – реформа местного самоуправления и территориальной организации власти. Она касается всей системы власти – местной и региональной. За основу мы взяли функционирование эффективных громад. Именно в громадах будет сконцентрировано большинство местных ресурсов. И именно там будут предоставляться основные услуги. Такие, которые сейчас, например, предоставляются через центры объединенных территориальных громад, через ЦНАПы. Это базовый акцент: практически все услуги передаются в громады. Районы же остаются для организации территориальной системы исполнительной власти", – отмечает Вячеслав Негода.

Сотрудники нынешних райадминистраций, других органов центральной исполнительной власти останутся без работы?

Конечно, если город или поселок городского типа перестает быть райцентром, райадминистрации и районного отделения полиции, например, в нем не будет. Тем не менее, идеологи и исполнители реформы заверяют, что труд большинства нынешних сотрудников районных органов понадобится. По сути, они будут выполнять ту же работу, но уже в территориальных подразделениях районных органов исполнительной власти. Например: Васильковский отдел полиции ГУ Национальной полиции в Киевской области, возможно, станет Васильковским территориальным подразделением Фастовского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Киевской области. Но ликвидировать полицию в больших городах, конечно, не будут.

По каким критериям "резались" новые районы, выбирались райцентры и кто вообще этим занимался?

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Нынешняя "нарезка" – результат общего труда Министерства развития громад и территорий, профильного парламентского комитета, областных администраций, общественных организаций. Для того, чтобы новые районы были эффективными с точки зрения управления, был разработан целый ряд критериев, по которым районы формировались. Пожалуй, самый главный из критериев – количество населения. Согласно наработанным нормам, в каждом из новых районов должно проживать не меньше 150 тысяч населения. Правда, есть районы, в которых число жителей чуть не дотягивает до этой цифры. Кроме того, много районов (в основном те, где райцентром станет областной центр) получились просто гигантскими по населению. К примеру, новый Красноградский район Харьковской области будет иметь 131 тысячу населения. А население Харьковского района с райцентром в Харькове составит 1,7 млн человек.

Что касается выбора райцентра, то здесь критериев очень много. Например, райцентром не может быть город (пусть и очень большой), если он расположен ближе 30 километров от облцентра (соответственно, облцентры получают здесь преимущество). Из двух больших городов, претендующих стать райцентром, преимущество имеет город с большим населением. А при примерно равных показателях – тот, который находится ближе к центру нового района. Но не всегда – учитываются и исторические и даже стратегические цели. Например, в Черниговской области будет создан Новгород-Сиверский район с райцентром на самой окраине. Как поясняют в Минразвития громад и территорий, сделано это для того, чтобы иметь органы украинской власти на стратегическом направлении – рядом с границей с РФ.

На осенних выборах мы будем выбирать депутатов уже новых районных рад?

Для того, чтобы так и было, Верховная Рада должна утвердить поданный Кабмином проект еще на этой сессии. Как отметил на пресс-конференции народный депутат, глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, шансы на это есть.

"Чтобы проголосовать за постановление о новых районах, Верховная Рада имеет три парламентские недели. Так что одна попытка у нас есть", – сказал Виталий Безгин.

В целом же нынешняя власть не теряет надежды, что в будущем будут приняты изменения в Конституцию и районные рады уйдут в историю.

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О том, какие преимущества несет гражданам децентрализация, смотрите в сюжете "Сегодня":

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