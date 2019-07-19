Гройсман рассказал, за что будет бороться "Украинская стратегия"

Политсилу премьера пришли поддержать студенты, музыканты, представители громад и крымскотатарского народа





"Украинская стратегия Гройсмана" сегодня встречалась со своими сторонниками в "Мистецькому арсеналі".

В дворике — студенты, музыканты, семьи с детьми, представители общин и крымскотатарского народа. Все они пришли поддержать "Украинскую стратегию Гройсмана".

"Эта команда имеет четкий план действий, она имеет понимание того, что нужно делать", – говорит музыкант Виктор Бронюк.

Децентрализация, пенсионная и медицинская реформы, новая украинская школа, ремонт дорог – за три года правительство Гройсмана начало ряд фундаментальных для Украины проектов и изменений.

"У нас появились инклюзивно-ресурсные центры, у нас обучают, переквалифицируют учителей, тренеров", – говорит сторонница политсилы Елена Чигирин.

"Успешной стала реформа государственной службы, которую высоко оценили наши европейские партнеры", – говорит еще один сторонник политсилы Иван Кириллов.

В команде Гройсмана — представители всех направлений и сфер, важных для дальнейшего развития страны. Говорят, что идут в парламент, потому что хотят защитить и приумножить достижения.

"Достойные заработные платы, пенсии, честные суды — это фактически то, что необходимо завершить, чтобы страна была отремонтирована и была страной успеха миллионов украинцев", – заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Это достижения, которые имеют большую динамику, в частности, касающиеся развития кино, книжной отрасли, презентации Украины в мире, творческих индустрий", – говорит министр культуры Украины Евгений Нищук.

Среди приоритетов своей политической силы Владимир Гройсман называет экономический рост, создание сильного среднего класса и улучшение качества жизни.

"Чем мы отличаемся, на мой взгляд, от многих других? В том, что мы к словам относимся очень и очень серьезно. Как бы ни было трудно, мы никогда в жизни не позволяли себе говорить о том, что чего-то не собираемся делать, или что-то есть невыполнимым. Потому что мы уважаем тех, с кем общаемся. Я с первого дня всегда чувствовал и чувствую ответственность перед людьми", – заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Реформы эффективны, когда они системные, и их надо продолжать, убежден Владимир Гройсман. Говорит, что его команда имеет огромный опыт, поэтому справится с этим лучше.

Напомним, что Гройсман лидирует по результатам соцопроса о кандидатуре будущего премьера.

Ранее Гройсман заявил, что бюджет должен защищать принципы финансовой децентрализации и поддерживать регионы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман рассказал, за что будет бороться "Украинская стратегия"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"