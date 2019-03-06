Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Гройсман с замгоссекретаря США обсудили санкции против России

Сегодня, 15:48

Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны

Дэвид Гейл и Владимир Гройсман
Дэвид Гейл и Владимир Гройсман. Фото: Twitter
Гройсман с замгоссекретаря США обсудили санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fcf/627/5c7fcf6274427.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fcf/627/5c7fcf6274427.jpg Политика Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря США Дэвидом Гейлом. Об этом говорится в сообщении главы правительства в Twitter.

Стороны обсудили не только Россию, но и ситуацию в Украине, и сотрудничество между странами.

"Встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Обсудили ход реформ, укрепление торговых связей и энергетические вопросы. Отдельная тема – продолжение и усиление санкций против агрессора", – заявил Гройсман.

Как сообщалось, Дэвид Гейл также сегодня встречался с министром обороны Степаном Полтораком. Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины, а также американский чиновник озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины.

Как сегодня стало известно, Евросоюз расширит "азовские санкции" против России. Такое решение было принято послами Евросоюза. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новости из Брюсселя и анонсировал свой визит в ЕС для дальнейшей координации совместных действий с ЕС и НАТО.

Отметим, что недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, санкции, Гройсман, Гейл

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман с замгоссекретаря США обсудили санкции против России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замгоссекретаря США в Украине: зачем важный гость прибыл в Киев

Вчера, 12:49

Одной из ключевых тем может стать борьба с коррупцией – как в целом, так и в контексте предстоящих выборов

"Россия разрушила все": Климкин прокомментировал кризис с ДРСМД

Сегодня, 09:34

Россияне испытывали в оккупированном Крыму ракетные комплексы "Искандер" в нарушение договора с США

В США призвали уволить Холодницкого

Сегодня, 00:22

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование

США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома"

Вчера, 21:42

По словам Йованович, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной

Отмена статьи о незаконном обогащении: появилась жесткая реакция США

Вчера, 20:17

Решение КСУ сопровождается другими процессами в украинской судебной системе, которые вызывают обеспокоенность у США

США хотят поставить в Украину новое вооружение: Скапаротти озвучил детали

Вчера, 17:34

Командующий войсками НАТО в Европе доволен тем, как украинские военные освоили "Джавелины"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Мыться каждый день - вредно

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

В Украине подешевели хрущевки

Стала известна зарплата Авакова за ноябрь

В сети опубликовали личные данные предателей Украины

Как власти бросились защищать "крестного отца" ПЦУ

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

В "Укрзализныце" назвали самый убыточный маршрут в 2018 году
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»