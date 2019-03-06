Гройсман с замгоссекретаря США обсудили санкции против России
Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны
Премьер-министр Владимир Гройсман встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря США Дэвидом Гейлом. Об этом говорится в сообщении главы правительства в Twitter.
Стороны обсудили не только Россию, но и ситуацию в Украине, и сотрудничество между странами.
"Встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Обсудили ход реформ, укрепление торговых связей и энергетические вопросы. Отдельная тема – продолжение и усиление санкций против агрессора", – заявил Гройсман.
Как сообщалось, Дэвид Гейл также сегодня встречался с министром обороны Степаном Полтораком. Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины, а также американский чиновник озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины.
Как сегодня стало известно, Евросоюз расширит "азовские санкции" против России. Такое решение было принято послами Евросоюза. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новости из Брюсселя и анонсировал свой визит в ЕС для дальнейшей координации совместных действий с ЕС и НАТО.
Отметим, что недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".
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