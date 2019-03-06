Евросоюз расширит "азовские санкции" против России: Порошенко отреагировал
Представители ЕС предложили включить в санкционные списки новых людей в оккупированном Крыму и в ОРДЛО
Евросоюзу стоит расширить свои санкции в отношении России в связи с агрессией в районе Керченского пролива и захватом 24 украинских моряков и трех кораблей. Как сообщает в Twitter журналист Рикард Йозвяк, такое решение приняли послы ЕС.
В частности, он отметил, что 6 марта Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) утвердил введение персональных санкций против восьми российских граждан. Собственно санкции будут введены на следующей неделе.
Кроме того, по словам Йозвяка, тогда же Евросоюз продлит еще на полгода персональные санкции против 163 человек и 44 юридических лиц в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на представителей ЕС.
"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", – говорится на его официальной странице в Twitter.
Глава государства также отметил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель для дальнейшей координации совместных действий с ЕС и НАТО.
Напомним, что в феврале члены Совета Европейского союза поддержали новую помощь Украине в Азовском море, а также санкции против России в связи с нападением на украинских моряков в Керченском проливе.
Мы также сообщалось, что сумма предполагаемого ущерба от всех ограничительных мер, которые ввели в отношении России 62 стран мира, составила 6,3 млрд долларов.
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