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Гройсман: Сегодня дискредитируются все демократические политсилы

17 июля, 14:02

Премьер-министр рассказал о политтехнологиях и лжи перед выборами

Фото: Кабинет министров Украины

В последние недели запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра, которая заполонила СМИ и социальные сети. Ее суть такова: "Не голосуйте за демократические партии, потому что они – непроходные, а голосуйте только за одну партию – Петра Порошенко". Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Эта манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, они по-разному определяют, кто преодолевает избирательный барьер, кто входит, кто не входит в украинском Парламент. В конце концов, это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам, которые должны свободно прийти проголосовать, за кого они хотят. Не надо вводить людей в заблуждение", – отметил Гройсман.

Он отметил, что в соцсетях десятки аккаунтов финансируются из различных финансовых источников, не политически, за пределами избирательных фондов.

"Хотел бы сегодня обратиться к Министру внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины... Недавно Национальная полиция разоблачила еще инициатора против одной из молодых политических сил, которую дискредитировали с помощью СМС. Сегодня дискредитируются абсолютно все политические силы демократического лагеря. Более того, навязываются различные истории, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Хочу сказать только одно украинским гражданам: думаю, что вы можете сегодня за предыдущие периоды определиться, кто действует откровенно, искренне, морально, а кто врет. И когда вы придете делать свой выбор, выбирайте тех, кому вы доверяете, а не того, кто лжет, или манипулирует. Это главный вопрос украинского будущего", – заявил Гройсман, добавив, что правоохранительные органы должны дать этому вопросу достаточно серьезную оценку.


Напомним, по результатам опроса, проведенного Центром социальных экспертиз Института социологии, на предстоящих выборах в Верховную Раду за "Украинскую стратегию Гройсмана" планируют отдать свои голоса 5,1% избирателей.

Новости "Сегодня" сообщали, что за неделю до выборов Владимир Гройсман обратился к украинцам.


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Тег социальные сети, Гройсман, Владимир Гройсман, манипуляция, Национальная полиция

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Сегодня

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