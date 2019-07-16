"Украинская стратегия Гройсмана" заводит в парламент более 15 депутатов

Опросы показывают, что за партию премьера намерены отдать голоса 5,1% избирателей

Фото: Сегодня

По результатам опроса, проведенного Центром социальных экспертиз Института социологии, на предстоящих выборах в Верховную Раду за "Украинскую стратегию Гройсмана" планируют отдать свои голоса 5,1% избирателей.

Таким образом, партия преодолеет проходной барьер и попадет в парламент, сообщает сайт политической силы strategy.ua.

Показатель в 5,1% означает, что как минимум 15 представителей "Украинской стратегии Гройсмана" войдут в Верховную Раду. Согласно этим же исследованиям, партия "Слуга народа" заводит по списку 111 депутатов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 34 нардепа, "Европейская солидарность" – 23, партии "Голос" и "Батькивщина" – по 21 депутату.

Окончательное количество будет зависеть от ряда факторов, в частности от того, какой будет явка избирателей, сколько политсил пройдут проходной барьер, как распределятся голоса избирателей между теми партиями, которые попадут в парламент.

Новости "Сегодня" сообщали, что за неделю до выборов Владимир Гройсман обратился к украинцам .

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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