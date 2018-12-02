Гройсман: "Северный поток-2" – это форма замаскированной войны против Европы

Сегодня, 14:09

Глава правительства объяснил немцам, почему так важно сохранить Украину транзитером российского газа в Европу

&quot;Северный поток - 2&quot;. Фото: nord-stream.com
"Северный поток - 2". Фото: nord-stream.com

Премьер-министр Владимир Гройсман считает строящийся газопровод "Северный поток – 2" геополитическим оружием России в замаскированной войне против Европы. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Die Welt", передает пресс-служба Кабмина.

"Северный поток" – 2 – это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это – быть зависимым от России в энергетическо-политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России", – сказал он.

Гройсмн объяснил, почему так важно сохранить Украину транзитером российского газа в Европу, так как это имеет большое значение для безопасности Старого света.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Возможность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", – добавил глава правительства.

Как сообщалось, в ЕС хотят прикрыть "Северный поток – 2" и пересмотреть сотрудничество с Россией. Европарламент принял проект доклада, в котором евродепутаты призывают остановить строительство российского газопровода, который ставит под угрозу Европу.

Также на днях стало известно, что США намерены обсудить с Евросоюзом закрытие "Северного потока – 2". Таким образом Запад хочет ответить на российскую агрессию. В итоге в Госдепе посоветовали европейскому руководству ответить на несколько вопросов.
Россия, Европа, газопровод, Гройсман, Северный поток 2

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Источник:

"Сегодня"

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