Гройсман собирается снова стать премьер-министром после выборов

Премьер приехал в Полтавскую область проверить ремонт важной дороги и поделился планами на будущее

Фото: Кабинет министров Украины

Глава правительства Владимир Гройсман заявил о планах снова побороться за кресло премьер-министра в случае прохода в Верховную Раду по итогам парламентских выборов. Об этом он написал в Twitter.

Во время рабочей поездки в Полтавскую область, где он ознакомился с ходом ремонта дороги государственного значения "Киев-Харьков-Довжанский", он приоткрыл завесу своих политических планов.

"Дорожники спросили меня: что будет после выборов? Ответил: будем работать так, как работали три года. Для меня приоритеты не изменились: растущая экономика и обновление образования, медицины, инфраструктуры. Для этого я и иду в парламент и буду претендовать на должность главы правительства", – подчеркнул Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Гройсман назвал имена первой десятки своей партии. Глава правительства берет с собой на выборы в Раду проверенную команду, в которую вошли и действующие министры.

Ранее Гройсман рассказывал, какой будет его партия. Он подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну.

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