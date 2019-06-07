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Гройсман идет на выборы и назвал имена первой десятки своей партии

7 июня, 17:33

Глава правительства берет с собой на выборы в Раду проверенную команду, в которую вошли и действующие министры


Премьер-министр Владимир Гройсман на съезде своей партии "Украинская стратегия" обнародовал первую пятерку участников политической силы, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду.

Так, первым номером в списке оказался сам глава правительства. Также в десятку вошли следующий лица: Лилия Гриневич, Эмине Джапарова, Александр Саенко, Евгений Нищук, Павел Петренко, Сергей Марченко, Андрей Тетерук, Павел Яблонский, Виктор Еленский.

Как заявил премьер, за три года работы в правительстве собрал команду, бок о бок с которой может творить лучшее будущее для государства.

"Я не хочу и не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я тратил много времени на то, чтобы преодолевать препятствия, которые отдаляли нас от тех изменений, которые хотели чувствовать люди. И я принял решение сформировать команду украинской стратегии, приоритетом которой будет реальность изменений, которые хотят почувствовать люди", – заявил Гройсман.

Ранее Гройсман рассказывал, какой будет его партия. Он подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну.

Напомним, недавно в парламенте решалась судьба правительства Украины. На голосование был вынесен вопрос об отставке премьер-министра. Однако еще до начала рассмотрения вопроса две фракции отказались за это голосовать. В итоге Рада отказалась уволить Владимира Гройсмана.

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Тег выборы, партия, Гройсман, Украинская стратегия

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