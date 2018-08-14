Гройсман в отпуске: сколько премьер получил "отпускных"

Пресс-служба премьера не призналась, где именно этим летом отдыхает глава правительства

Пока немецкие СМИ задавались вопросом, куда пропала из поля зрения общественности канцлер Ангела Меркель, в отпуск ушел украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос "Украинской правды".

Как сообщается, в отпуске премьер пробудет с 5 по 17 августа. В пресс-службе уточнили, что глава правительства получил почти 15 тысяч грн "отпускных".

"Премьер-министром за дни отпуска фактически получено 14 981,9 грн. Денежная помощь к отпуску премьер-министру не начислялась и не выплачивалась", – говорится в ответе пресс-службы премьера.

В то же время уточнения о том, где именно этим летом отдыхает Гройсман, пресс-служба проигнорировала. Тем временем, 3 августа из летнего отпуска вернулся министр внутренних дел Арсен Аваков – в МВД сообщили, что свой отпуск глава министерства провел в странах ЕС, но более детальной информации не предоставили.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоит отдохнуть в Железном Порту в Херсонской области.