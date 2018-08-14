Гройсман в отпуске: сколько премьер получил "отпускных"

Сегодня, 15:31

Пресс-служба премьера не призналась, где именно этим летом отдыхает глава правительства

Фото: пресс-служба Владимира Гройсмана
Фото: пресс-служба Владимира Гройсмана

Пока немецкие СМИ задавались вопросом, куда пропала из поля зрения общественности канцлер Ангела Меркель, в отпуск ушел украинский премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос "Украинской правды".

Как сообщается, в отпуске премьер пробудет с 5 по 17 августа. В пресс-службе уточнили, что глава правительства получил почти 15 тысяч грн "отпускных".

"Премьер-министром за дни отпуска фактически получено 14 981,9 грн. Денежная помощь к отпуску премьер-министру не начислялась и не выплачивалась", – говорится в ответе пресс-службы премьера.

В то же время уточнения о том, где именно этим летом отдыхает Гройсман, пресс-служба проигнорировала. Тем временем, 3 августа из летнего отпуска вернулся министр внутренних дел Арсен Аваков – в МВД сообщили, что свой отпуск глава министерства провел в странах ЕС, но более детальной информации не предоставили.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоит отдохнуть в Железном Порту в Херсонской области.
премьер, отпуск, Аваков, отпускные, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман в отпуске: сколько премьер получил "отпускных"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В пути. Используем натуральные ткани и пьем много воды. Фото: Фотограф: facebook.com/volodymyr.omelyan

Долгий путь в жару: как пережить духоту в поезде, автобусе и машине

Сегодня, 07:04

В поезде пейте чай, в машине нюхайте хвою, а в авто­бусе — садитесь поближе к водителю

Украина

Неудачный отдых: вместо комфортного номера девушки получили горы посуды и душ без воды

11 Августа, 23:19

Хозяйка базы отдыха жестоко обманула доверчивых молодых украинок
Загрузка...

Афиша

Книги на пляже. Фото: pixabay

ТОП-5 книг, которые стоит взять в отпуск

10 Августа, 14:22

Именно в отпуске у нас есть возможность не просто отдохнуть, но и прочесть парочку книг, на которые не хватает времени в рабочие будни

Экономика

Эконом-отпуск: сколько стоит бюджетный отдых в Очакове

9 Августа, 08:10

Николаевская область оказалась более доступным курортным местом, чем Одесская
Загрузка...