Гройсман заболел, но мечтает выздороветь к 8 Марта

Премьер-министр слег с температурой после поездки в Латвию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после поездки в Латвию заболел. Об этом сообщает на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Василий Рябчук.

"Он третий день температурит, но поставил себе за цель выздороветь к 8 Марта, чтобы сходить с женой в кино", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали, что Гройсман пребывал с официальным визитом в Латвии. Там он обсудил со своим латвийским коллегой результаты сотрудничества в прошлом году и планы на будущий.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии вручило официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Киев исключить Латвию из списка "офшорных стран". Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее сообщалось, что Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней.

Кроме этого, мы писали, что Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.