Грымчаку в три раза снизили залог

Сумма залога была уменьшена с 6 до 2 млн гривен

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает прессслужба ВАКС.

При этом судья оставил меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей без изменений.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

Позже в прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело, – об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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