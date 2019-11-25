Гуманитарная помощь России: к посольству РФ принесли трусы и унитазы, фото

У стен посольства РФ в Киеве состоялась акция под шутливым названием "первый гумконвой в Россию" – киевляне принесли к дипломатическому представительству Кремля унитазы и солдатские трусы, чтобы показать свое отношение к фактам мародерства на захваченных украинских катерах.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", участие в мирной акции приняли несколько десятков человек, некоторые пришли с детьми.

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У посольства дежурили как минимум два десятка сотрудников полиции в обычной форме – без усиленных щитов и касок.

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По словам организаторов мероприятия, они принесли к посольству унитаз и солдатские трусы, поскольку есть повод считать, что российский военно-морской флот нуждается в сантехнике. Акцию они называют "первым гумконвоем в Россию".

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Военнопленных моряков вернули в сентября, а сами военные суда – в ноябре 2019 года. После этого командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

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