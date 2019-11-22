"Полное мировое величие": Невзоров высмеял Россию за кражу унитазов у Украины

Российский журналист затроллил соотечественников после того, как Украине вернули захваченные корабли

/ Фото: president.gov.ua

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Судя по тому, что Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года военные катеры и буксир без унитазов, именно это и было истинной целью агрессии.

Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил известный российский журналист и публицист Александр Невзоров.

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"Мы теперь с вами знаем, например, зачем был осуществлен этот дикий демарш в Керченском проливе. Мы знаем, что целью были унитазы. Что да, действительно, украинские корабли… года там выламывали унитазы. И вернули Украине корабли без унитазов. Да-да… Унитазы выломали", – сказал он.

Отметив, что cодержимое унитазов было оставлено, Невзоров добавил, что "так загадить и обезобразить эти несчастные героические кораблики было абсолютно невозможно".

"России предстоит долгий путь банальной цивилизации, на который она даже не вступила ... Но истинную стратегическую цель мы поняли. Для достижения полного мирового величия России не хватало 4 унитазов. Теперь она счастливая", – подчеркнул публицист.

Этой же теме Невзоров посвятил и публикацию на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Военнопленных моряков вернули в сентября, а сами военные суда – в ноябре 2019 года. После этого командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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