Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Холодницкий озвучил причины для открытия дела о возможном давлении Байдена на Порошенко

27 сентября, 23:07

«Мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то, начать», - заметил Холодницкий

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий / Фото: Facebook

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий озвучил возможные причины для расследования о якобы давлении экс-вице-президента Джо Байдена на тогдашнего президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Если американская сторона увидит необходимость это расследовать... мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то (начать расследование. – Ред.). Если будет заявление того же пятого президента, что на него было какое-то давление, то, конечно, такое производство должно быть зарегистрировано, но если и было давление от должностного лица другой страны, то прежде всего правоохранительные органы этой страны должны спросить, что это было", – сказал Холодницкий.

Реклама

Пока ни НАБУ, ни САП таких заявлений не получали.

В тренде
Брат Панова рассказал, сколько денег родственники кремлевских узников тратят на адвокатов
Евгений Панов

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Порошенко Байден расследование Холодницкий САП

Источник: Новое время

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика
Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргумент
Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргументСША
Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях Госдепа
Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях ГосдепаСША

Новости партнеров

Loading...