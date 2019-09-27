Холодницкий озвучил причины для открытия дела о возможном давлении Байдена на Порошенко

Назар Холодницкий / Фото: Facebook

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий озвучил возможные причины для расследования о якобы давлении экс-вице-президента Джо Байдена на тогдашнего президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Если американская сторона увидит необходимость это расследовать... мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то (начать расследование. – Ред.). Если будет заявление того же пятого президента, что на него было какое-то давление, то, конечно, такое производство должно быть зарегистрировано, но если и было давление от должностного лица другой страны, то прежде всего правоохранительные органы этой страны должны спросить, что это было", – сказал Холодницкий.

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Пока ни НАБУ, ни САП таких заявлений не получали.

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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