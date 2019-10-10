"Хотел его затянуть в Украину": Зеленский рассказал о звонке Трампа

Президент сообщил, что во время телефонного разговора я не знал, что военная помощь США была заморожена

/ Фото: AFP

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок американского президента Дональда Трампа, вокруг которого в Соединенных Штатах разгорелся скандал, не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.

"У нас было несколько звонков с президентом США, и я прекрасно понимал, что для нас задача – сделать эти уставшие отношения между Америкой и Украиной ... Уставшие от вопроса "А куда мы тратили деньги?". Этот вопрос шел из всех источников. Надо понять, это не только президент Трамп озвучивал. Это в принципе США. Вы же знаете, как они к этому относятся – это деньги налогоплательщиков. Для них это святые вещи. Поэтому звонок влиял только на одно – нам нужно добиться встречи. ... Я хотел его затянуть в Украину", – сказал Зеленский.

Также президент прокомментировал ситуацию с временной предоставления военной помощи Вашингтона.

"Во время телефонного разговора я не знал, что военная помощь была заморожена к тому времени. Я об этом узнал только в сентябре перед началом встречи с вице-президентом (США) Пенсом в Варшаве", - добавил он.

Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама