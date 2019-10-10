Трамп считает, что споры Белого дома и Конгресса США по импичменту дойдут до Верховного суда

Трамп заявил, что поднявший тревогу по поводу содержания его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудник спецслужб США «действовал заодно» с демократами.

/ Фото: AFP

Противостояние Белого дома и Конгресса США в рамках инициированной Демократической партией процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа, по всей видимости, потребует вмешательства Верховного суда страны. С таким прогнозом выступил Трамп, комментируя по просьбе журналистов в Белом доме ожесточенные споры исполнительной и законодательной ветвей власти США по делу об импичменте.

Глава американской администрации напомнил, что во вторник его юристы направили спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) послание, в котором официально уведомили об отказе от сотрудничества в расследовании, касающегося предполагаемых серьезных правонарушений со стороны Трампа. "Мы вчера написали письмо. И, вероятно, это превратится в дело Верховного суда США. Возможно, будет тянуться долго", — отметил президент.

Кроме того, Трамп заявил, что поднявший тревогу по поводу содержания его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудник спецслужб США "действовал заодно" с демократами. "Выяснилось, что поднявший тревогу сам является демократом, убежденным демократом, и работает с одним из моих оппонентов, с которым я, возможно, в конце концов буду бороться на предстоящих в ноябре 2020 года выборах", — сказал хозяин Белого дома. С его точки зрения, "речь идет о мошенничестве в отношении общественности Соединенных Штатов и даже мира целом" со стороны Демократической партии.

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В связи с этим президент сообщил, что хотел бы узнать, от кого именно в структуре администрации США осведомитель получил сведения об упомянутой телефонной беседе. "Кто является человеком, передающим информацию? Не уверен, что такой человек существует. Если же он существует, то важно определить, кто им является, и я говорю это Конгрессу", — подчеркнул Трамп.

Он пояснил, что настаивает на прояснении данного вопроса, поскольку не хочет, чтобы в правительстве США орудовали "шпионы". " Не хочу, чтобы были шпионы, пока я веду переговоры с Китаем, Сирией и всеми другими странами. Посмотрите на Турцию и ее президента Тайипа Эрдогана. У меня звонки со всеми этими людьми и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Не хочу, чтобы в Белом доме были шпионы", — сказал Трамп. Его фразу про Ким Чен Ына некоторые СМИ истолковали как свидетельство того, что Трамп ведет с северокорейским руководителем телефонные переговоры, а не только личные встречи.

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Трамп также выразил уверенность в том, что в случае с его беседой с Зеленским дело не в неправильной интерпретации сказанного президентами, а в намеренном искажении. "Я не возражаю против неверной трактовки. Но дело не в том, что он (передавший данные осведомителю — прим.Ред) истолковал сказанное неверно", — добавил президент.

Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером .

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