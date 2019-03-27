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Хотел убить восемь тысяч военных: Порошенко рассказал об угрозах Путина в Минске

Сегодня, 09:50

На переговорах в Минске в 2015-м между президентами Украины и РФ состоялся жесткий разговор

Фото: Сегодня
Хотел убить восемь тысяч военных: Порошенко рассказал об угрозах Путина в Минске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b2b/21d/5c9b2b21d9505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b2b/21d/5c9b2b21d9505.jpg Политика На переговорах в Минске в 2015-м между президентами Украины и РФ состоялся жесткий разговор

Президент Петр Порошенко достойно отвечал российскому лидеру Владимиру Путину на переговорах в Минске в 2015 году, когда велись ожесточенные бои на Дебальцевском плацдарме. Тогда президент РФ угрожал убить восемь тысяч украинских военных. Об этом рассказал глава украинского государства в эфире одного из телеканалов.

В феврале 2015-го в Минске в "нормандском формате" Порошенко требовал от Путина прекратить огонь, на что получил отказ и угрозы.

"В феврале 2015 ... в то время наши воины героически держали Дебальцево. Истощены, 128-я бригада, 25-ый батальон. В сердце каждого украинца стояли названия блокпостов, как вгрызлись в землю украинские воины. Путин сидел и свободно анализировал – нет, мы не будем прекращать огонь, мы не остановим наступление, ваши войска в кольце, и мы никого не выпустим, и у вас будет убито, господин президент, восемь тысяч украинцев – тех, кто в "котле": или они поднимают белый флаг, сдают оружие и сдаются или мы их уничтожим. Я сказал – ничего у вас не получится. Мы никогда не поднимем белый флаг. Это честь украинского воина. Мы держим путь на выход, мы выведем наши войска", – рассказал Порошенко.

Также президент Украины не стал комментировать, был ли разговор с Путиным на повышенных тонах.

Напомним, в феврале 2015 года в Минске срочно собралась "нормандская четверка" на уровне президентов, чтобы попытаться урегулировать ситуацию на Донбассе. Тогда на фронте велись ожесточенные бои за Дебальцево, а группировка украинских войск оказалась в "котле". Участник "нормандского формата" и тех переговоров экс-президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске. По его словам, глава украинского государства защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов. Экс-президент Франции отметил, что разговор был на повышенных тонах.

В свою очередь в Кремле опровергли, что Путин угрожал Порошенко на переговорах в "минском формате" в 2015 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "был практически на всех переговорах" и не слышал ничего подобного.

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Тег переговоры, Путин, Порошенко, угрозы, Минск

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Источник:

УНИАН

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