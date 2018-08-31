"Я вас раздавлю": в Кремле ответили, угрожал ли Путин Порошенко

Президент России Владимир Путин не угрожал украинскому лидеру Петру Порошенко на переговорах в Минске в феврале 2015 года. Так прокомментировал слова экс-президента Франции Франсуа Олланда в его мемуарах, который также был участником переговоров, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что не читал мемуаров бывшего французского лидера и не может сказать, что тот имел ввиду, говоря о "конфликте" между лидерами Украины и РФ.

"Вы знаете, что Путин занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее. Это последовательная политика президента России. Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил", – так ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Олланда.

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На вопрос журналистов, действительно ли была фраза из уст Путина в адрес Порошенко "Я вас раздавлю", спикер Кремля сказал: "Нет, я практически был на всех переговорах, я не слышал такой фразы".

Напомним, в своих мемуарах Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске в феврале 2015 года, когда шли переговоры из-за ожесточенных боев на дебальцевском плацдарме. По его словам, глава украинского государства защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов. Экс-президент Франции отметил, что разговор был на повышенных тонах.

Ранее мы писали, как Порошенко обратился к Путину на "ты", заявив, что на президенте РФ лежит ответственность за убийства украинских военных. Также глава государства подчеркнул, что его российский коллега должен объяснить миру, почему он против миротворцев на Донбассе.