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Рада утвердила план на осень и график заседаний: как будут работать депутаты

15 июля, 14:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Последнее заседание в 2020 году будет 18 декабря, а на третьей сессии в целом – 22 января

Нынешняя пленарная неделя последняя на третьей сессии и депутаты до осени будут на каникулах, хотя в планах – несколько внеочередных заседаний летом. А сегодня Верховная Рада утвердила календарный план четвертой сессии девятого созыва, а также график работы на пленарных заседаниях.

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Так, пленарная работа депутатов начнется с 1 сентября. Последнее заседание в 2020 году состоится 18 декабря, а закроется четвертая сессия 22 января 2021 года. Планируется, что Верховная Рада проведет десять пленарных недель: в сентябре и октябре по две, в ноябре – три, в декабре – одну и в январе 2021 года – две.

Что касается графика работы пленарных заседаний, то у депутатов будет по одному пленарному заседанию в день: вторник, среда, четверг – с 10:00 до 15:00, в пятницу – до 16:00 (ранее было, кроме пятницы, по два заседания – утреннее и вечернее до 18:00). С 12:00 до 12:30 перерыв. В пятницу с 10:00 до 11:00 отводится время для Часа вопросов к правительству.

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Рада сможет изменить длительность заседания после 15:00 (16:00 в пятницу), если больше, чем на 15 минут, но решение нужно будет принимать до перерыва (до 12:00) в этот же день.

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 июля в Верховной Раде состоится торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Ожидается выступление президента Владимира Зеленского.

Смотрите также в сюжете, как Рада легализовала игорный бизнес в Украине:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада депутаты

Источник: Сегодня

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