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Идея о референдуме о мирных соглашениях с Россией выглядит как капитуляция – Порошенко

22 мая, 20:46

Экс-президент посоветовал команде нового президента развеять эти слухи

Фото: president.gov.ua

Идея о вынесении на всеукраинский референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ выглядит как капитуляция перед Россией. Об этом в своем Twitter написал экс-президент Петр Порошенко.

"Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакое не" мирное соглашение". Очень советую команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который напрямую угрожает целостности и суверенитету нашего государства", – подчеркнул Порошенко

Также он добавил, что "уверен, что нужно сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – превыше всего, Россия – агрессор".

Также сегодня Порошенко заявил, что "Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если ему это необходимо, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства".

Как сообщалось, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.

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Тег Порошенко, референдум, соглашение, капитуляция, мирное регулирование , Андрей Богдан

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