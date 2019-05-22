Зеленский хочет досрочных выборов в Раду: Порошенко назвал причину
Экс-президент считает, что таким образом его преемник стремится получить большинство голосов в парламенте
Причиной президента Владимира Зеленского для досрочного роспуска Верховной Рады Украины является его желание получить большинство голосов на парламентских выборах.
Так написал на своей странице в Twitter бывший глава государства Петр Порошенко, назвав такое решение противоречащим Конституции и не имеющим на сегодняшний день законных оснований.
"Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если ему это необходимо, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства", – заявил экс-президент, назвав желание Зеленского получить большинство голосов "естественным".
Порошенко напомнил, что в 2014 году он и сам объявил проведение досрочных парламентских выборов.
"На сегодняшний день мы видим, что положения Конституции не были соблюдены – эта команда начала работу с нарушением Основного Закона. Это точно не может не вызывать беспокойства", – резюмировал он.
Напомним, что сам Владимир Зеленский привел две причины для досрочного роспуска парламента: низкий уровень народного доверия и отсутствие коалиции.
Мы также писали, что президент подписал о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
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