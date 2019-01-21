Иерусалимский патриархат поддержал Украину – СМИ
Заместитель патриарха Иерусалимского Феофила III передал Петру Порошенко слова поддержки на встрече в Иерусалиме
В Израиле, куда с официальным визитом прибыл президент Петр Порошенко, сорвалась его встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III.
Как пишут СМИ, причиной отмены стало плохое самочувствие 66-летнего священнослужителя, в связи с чем его госпитализировали в одну из больниц Тель-Авива.
Вместо этого Порошенко провел встречу с его заместителем, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом, через которого передал все месседжи патриарху.
"Президент получил поддержку от Иерусалимской церкви", – сказал источник в украинской делегации.
Кроме того, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.
Помимо этого, Петр Порошенко также пообщался с украинскими паломниками, которые приехали в Иерусалим.
Напомним, что в рамках своего визита Порошенко также встретился со своим израильским коллегой Рувеном Ривлином, с которым, среди прочего, развитие двухсторонних отношений, включая Соглашение о Зоне свободной торговли, а также кризис на Ближнем Востоке и в Сирии.
Кроме того, Президент Украины встретился и со спикером Кнессета (парламента) этой страны Юлием Эдельштейном, с которым также обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.
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