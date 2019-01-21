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Иерусалимский патриархат поддержал Украину – СМИ

Сегодня, 19:40

Заместитель патриарха Иерусалимского Феофила III передал Петру Порошенко слова поддержки на встрече в Иерусалиме

Петр Порошенко и архиепископ Аристарх
Петр Порошенко и архиепископ Аристарх. Фото: president.gov.ua
Иерусалимский патриархат поддержал Украину – СМИ //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/601/a3c/5c4601a3ceb57.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/601/a3c/5c4601a3ceb57.jpeg Политика Заместитель патриарха Иерусалимского Феофила III передал Петру Порошенко слова поддержки на встрече в Иерусалиме

В Израиле, куда с официальным визитом прибыл президент Петр Порошенко, сорвалась его встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Как пишут СМИ, причиной отмены стало плохое самочувствие 66-летнего священнослужителя, в связи с чем его госпитализировали в одну из больниц Тель-Авива.

Вместо этого Порошенко провел встречу с его заместителем, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом, через которого передал все месседжи патриарху.

"Президент получил поддержку от Иерусалимской церкви", – сказал источник в украинской делегации.

Кроме того, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

Помимо этого, Петр Порошенко также пообщался с украинскими паломниками, которые приехали в Иерусалим.

Напомним, что в рамках своего визита Порошенко также встретился со своим израильским коллегой Рувеном Ривлином, с которым, среди прочего, развитие двухсторонних отношений, включая Соглашение о Зоне свободной торговли, а также кризис на Ближнем Востоке и в Сирии.

Кроме того, Президент Украины встретился и со спикером Кнессета (парламента) этой страны Юлием Эдельштейном, с которым также обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Израиль, Порошенко, иерусалим, автокефалия, Петр Порошенко, томос, Православная церковь Украины, Храм Гроба Господнего

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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