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Игорь Коломойский назвал "дебилом" министра экономики

22 октября, 00:15

Говоря о реакции на песню Квартала 95 еще одного члена правительства, бизнесмен употребил слово "подонок"

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Журналисты издания "Настоящее время" взяли комментарий у Игоря Коломойского относительно песни о сожженном доме Валерии Гонтаревой на концерте "Квартала 95", а также о реакции в Украине, которую вызвало это выступление. В нем Игорь Коломойский оскорбил министра министра экономики Тимофея Милованова, назвав его "дебилом". Говоря о реакции министра культуры Владимира Бородянского, бизнесмен употребил слово "подонок".

"Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине, как вы думаете?" – спросили Игоря Коломойского.

"Думаю, что после этого министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке", – ответил Игорь Коломойский.

"Почему?" "Потому что это говорит о его уровне. Какой он министр экономики? Кроме как слова "дебил", другого слова не найдешь. А господин Бородянский, который 100% не дебил, как Милованов, а вполне разумный и рассуждающей человек, когда он извиняется перед Гонтаревой, пусть перед этим извинится перед гражданами Украины, которые благодаря Гонтаревой стали нищими. А если он этого не делает, тогда он не дебил, он тогда подонок", – сказал Игорь Коломойский.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой— об этом сообщила сама владелица. По ее словам, пожарные не успели его потушить и дом полностью сгорел. Позже в полиции рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, которые перелез через забор. В итоге было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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видео песня Игорь Коломойский пожары Тимофей Милованов Квартал 95 Валерия Гонтарева

Источник: Сегодня

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