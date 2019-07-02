Игорь Смешко – миссии ОБСЕ: Вмешательство России в выборы в Украине происходит постоянно

Лидер партии "Сила и Честь" отметил, что из-за нехватки наблюдателей не удалось защитить голоса избирателей на президентских выборах

Фото: sylaichest.org.

В Украине открыто действуют политические силы, которые являются пятой колонной России. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко во время встречи с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ во главе с послом Альбертом Йонсоном.

В ходе встречи Игорь Смешко также обратил внимание дипломатов на концентрацию средств массовой информации в руках одного владельца, что является большой проблемой для партии, поскольку политические силы лишены возможности полноценно и широко доносить свою позицию избирателям.

Кроме того, лидер партии "Сила и Честь" отметил, что из-за нехватки наблюдателей и членов избирательных комиссий политической силе не удалось защитить голоса избирателей на президентских выборах и часть голосов избирателей, отдавших за него, просто перевели в бюллетени других кандидатов.

Игорь Смешко также сообщил миссии ОБСЕ, что партия выступает за отмену мажоритарной составляющей и проведения выборов по открытым партийным спискам.

Напомним, ранее Игорь Смешко отмечал, что Будапештский меморандум нужно использовать, чтобы решать вопрос деоккупации Крыма, восстановления мира на оккупированных районах востока Украины и возвращения территориальной целостности.

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