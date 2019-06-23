Смешко: Есть угроза реванша пятой колонны агрессора
Предотвратить это, по мнению политика, поможет приход в парламент патриотов и профессионалов
В Украине появилась возможность реванша пятой колонны агрессора, которая призывает мир любой ценой, из-за разрозненности проевропейских сил.
Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.
"Может ли быть угроза, что демократические, точнее, проевропейские силы не пройдут в Верховную Раду? Огромная угроза в этом есть. Сейчас проевропейские силы в Украине настолько расколоты и разрознены... Возникает возможность реванша пятой колонны агрессора, призывающей мир любой ценой. Не может у нас быть мир любой ценой. У нас мир может быть только победой, восстановлением нашей территориальной целостности. Но низкая политическая культура и популизм сейчас разрушают Евроатлантику", - звявил Смешко.
Предотвратить это, по мнению политика, поможет приход в парламент патриотов и профессионалов.
"Апеллирование "нам нужны новые политические лица "- это, простите, не физический возраст. Мы уже имели и еврооптимистов в парламенте, у нас был хороший козак Гаврилюк. В парламент нужно приходить и с первого дня работать. Это комитеты, это сразу нужно по направлениям – Вооруженные Силы, правоохранительная, экономическая, финансовая деятельность, здравоохранение. Надо, чтобы пришли люди, которые знают, что нужно делать с первого дня. Профессиональные, опытные и патриоты. Именно по такому принципу мы подбирали людей в избирательный список партии "Сила и Честь", - отметил Игорь Смешко.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата.
Новости "Сегодня" также писали, что Смешко убежден, что сегодня парламент должен обратить свое внимание на самые малообеспеченные слои населения. По его мнению,пенсии – это главное задание, а молодежь подождет .
Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смешко: Есть угроза реванша пятой колонны агрессора". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Партия Зеленского готова к коалиции с партией Смешко
Коалицию нужно создавать именно вокруг идей, а не фамилий, говорит представитель президента Руслан Стефанчук
Смешко: Агрессивный популизм сейчас разрушает Европу, в Украине он зашкаливает
Лидер партии "Сила и честь" считает популизм одной из самых больших проблем и угроз
Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс
Украина должна получить открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата, говорит политик
В партии Смешко напомнили, что Украина – многонациональное государство
"Сила и честь" считает, что Томенко должен извиниться за слова о нацменьшинствах