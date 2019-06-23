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Смешко: Есть угроза реванша пятой колонны агрессора

23 июня, 22:10

Предотвратить это, по мнению политика, поможет приход в парламент патриотов и профессионалов

В Украине появилась возможность реванша пятой колонны агрессора, которая призывает мир любой ценой, из-за разрозненности проевропейских сил.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко.

"Может ли быть угроза, что демократические, точнее, проевропейские силы не пройдут в Верховную Раду? Огромная угроза в этом есть. Сейчас проевропейские силы в Украине настолько расколоты и разрознены... Возникает возможность реванша пятой колонны агрессора, призывающей мир любой ценой. Не может у нас быть мир любой ценой. У нас мир может быть только победой, восстановлением нашей территориальной целостности. Но низкая политическая культура и популизм сейчас разрушают Евроатлантику", - звявил Смешко.

Предотвратить это, по мнению политика, поможет приход в парламент патриотов и профессионалов.

"Апеллирование "нам нужны новые политические лица "- это, простите, не физический возраст. Мы уже имели и еврооптимистов в парламенте, у нас был хороший козак Гаврилюк. В парламент нужно приходить и с первого дня работать. Это комитеты, это сразу нужно по направлениям – Вооруженные Силы, правоохранительная, экономическая, финансовая деятельность, здравоохранение. Надо, чтобы пришли люди, которые знают, что нужно делать с первого дня. Профессиональные, опытные и патриоты. Именно по такому принципу мы подбирали людей в избирательный список партии "Сила и Честь", - отметил Игорь Смешко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Смешко призвал Раду проголосовать за новый Избирательный кодекс , открытые партийные списки и процедуру отзыва депутата.

Новости "Сегодня" также писали, что Смешко убежден, что сегодня парламент должен обратить свое внимание на самые малообеспеченные слои населения. По его мнению,пенсии – это главное задание, а молодежь подождет .

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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Тег выборы, видео, смешко, парламентские выборы, агрессор, пятая колонна, выборы 2019, Сила и честь

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