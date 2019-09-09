Импичмент и госбюджет: в Раде назвали даты рассмотрения важных законопроектов

В парламенте также предлагают изменить регламент для более эффективного принятия законов

Фото: Н. Лазаренко

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об импичменте президенту, а на следующей неделе – проект закона о государственном бюджете на 2020 год. Об этом сегодня шла речь на согласительном совете парламента.

Так, председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что на текущей пленарной неделе (10-13 сентября) подготовлены к рассмотрению 36 вопросов, но отметил, что их количество может вырасти.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности, государственный бюджет Украины на 2020 год", – сказал спикер и добавил, что ожидает от правительства внесения в парламент законопроекта о госбюджете до 15 сентября.

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В свою очередь заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что закон об импичменте в парламенте планируют рассмотреть 12 сентября.

По его словам, на следующей пленарной неделе также планируется рассмотрение изменения регламента, что позволило бы упростить рассмотрение законопроектов в сессионном зале.

"Рада сможет более эффективно работать", – пояснил политик.

Отметим, госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который подает проект закона о главном финансовом документе страны в Верховную Раду. Как сообщали новости "Сегодня", на недавней встрече с руководством Рады, правительства и силовиками президент Владимир Зеленский поставил задачу по госбюджету-2020.

Кроме того, за первые дни работы нового парламента зарегистрировано 57 законопроектов, касающихся публичных финансов, налоговой и таможенной политики. Из них 25 инициировала партия власти, один подан президентом. Сайт "Сегодня" разбирался, какие законы ждут принятия в ближайшее время.

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