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Стефанчук озвучил позицию фракции "Слуга народа" по закону об импичменте

8 сентября, 14:12

Документ предусматривает возможность отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента

/ Фото: president.gov.ua

Законопроект об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) может быть проголосован в Верховной Раде уже на следующей пленарной неделе, с 9 сентября. Свои голоса за документ готовы отдать все народные депутаты от партии "Слуга народа". Об этом рассказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает 24tv.ua

"Он (законопроект) будет стоять в повестке дня. И я глубоко убежден, что он получит поддержку не менее 254 народных депутатов (количество нардепов от "Слуги народа", – ред.). Насчет других-посмотрим," - сказал Стефанчук.

Напомним, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как безотлагательный проект закона № 1012 "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте)".

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Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Законопроектом предусматривается возможность отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона обусловлено необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Напомним, что еще 21 июля 2019 года глава государства заявил на брифинге в избирательном штабе партии после закрытия избирательных участков, что одним из первых законов, которые подаст партия "Слуга народа" в Верховной Раде, станет закон об импичменте президента.

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Верховная Рада импичмент Стефанчук

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