Иран ответил США: Тегеран готов нанести удар

В Иране заявили, что не стремятся к войне, но строго защищают интересы, достоинство и славу иранской нации

/ Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Об этом сообщается в Twitter Хаменеи.

"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", – заявил он.

Также сегодня, 1 января, в МИД Ирана вызвали поверенного в делах в Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против "милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний" американских чиновников.

"Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности", – говорится в заявлении иранского ведомства.

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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответственностью за нападение митингующих на американское посольство в Багдаде, что в Ираке.

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Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

После того, как у здания американской дипмиссии в столице Ирака начались беспорядки, США приняли меры. По словам Трампа, американское посольство уже в безопасности, поскольку туда были немедленно переброшены американские военные "с самым смертоносным в мире оружием".

До этого Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства Соединенных Штатов в Ираке. Глава американского государства на своей странице в Twitter пригрозил виновникам ответственностью.

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