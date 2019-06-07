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Иск Украины к России в Международном суде ООН: Зеркаль сделала заявление

7 июня, 14:22

Украина просит Суд отклонить предварительные возражения России, сообщила дипломат

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль. Фото: МИД Украины

Украина обратилась в Международный суд ООН по вопросу агрессии России на Донбассе как к последней инстанции. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль, передает пресс-служба ведомства.

"Россия может чувствовать себя наделенной правом запугивать своих соседей и сеять нестабильность в мире. Но мы не обязаны молчать, пока Россия нарушает договоры. Мы не должны принимать их манипуляции", – сказала она.

По словам дипломата, Украина просит Суд отклонить предварительные возражения России и вынести решение, что он обладает юрисдикцией рассматривать требования Киева.

"Я разочарована отношением России к МН17. Каждая сторона Международной совместной следственной группы одобрила выводы проведенных исследований. MH17 – трагическая часть финансирования терроризма. Эта полная история должна слушаться по существу", – сказала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Украина начала представлять свою позицию в Международном суде ООН в Гааге по иску против России относительно нарушений Конвенций по борьбе с финансированием терроризма (на Донбассе) и расовой дискриминации (в оккупированном Крыму).

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Представитель Украины в суде пояснила, что суть иска именно в нарушении Россией двух Конвенций, а не сама агрессия против украинского народа, – Россия отрицает само наличие спора между странами.


В июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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Тег Донбасс, Украина, агрессия России, MH17, Зеркаль, международный суд

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