Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил Зеленский

В Италии случаи заражения коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч и там критически не хватает врачей. Украина может направить туда в помощь свою бригаду медиков. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую ​​поддержку.

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"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить им полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", – сказал в свою очередь Зеленский.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Отметим, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса погибли 12,4 тысячи человек, при этом 15,7 тысячи итальянцев удалось вылечиться. Также стало известно, что в этой стране жертвами вируса стали 63 медика. В то же время биолог-генетик Александр Коляда в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" дал прогноз по коронавирусу, будет ли в Украине такая же ситуация, как в Италии.

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