В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч

В Италии, где граждане вывели ряд градоначальников из себя, в понедельник количество диагностированных случаев заражения COVID-19 составило 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев.

Об этом сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны страны.

За сутки в стране выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.

Реклама

Также зафиксировано еще 812 летальных исходов. Таким образом, всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.

Кроме того, за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия – Ред.) режима чрезвычайного положения".

Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили показатели смертности среди итальянцев.

В свою очередь, правительство и Европейский центральный банк выделили колоссальные деньги на восстановление экономики от пандемии.

Напомним также, что Совет министров Италии ввел новые санкции против нарушителей правил карантина – им грозит до 3 тыс. евро штрафа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама