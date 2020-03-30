В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч

В Италии, где граждане вывели ряд градоначальников из себя, в понедельник количество диагностированных случаев заражения COVID-19 составило 101739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев.
Об этом сообщили в понедельник в управлении гражданской обороны страны.
За сутки в стране выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.
Также зафиксировано еще 812 летальных исходов. Таким образом, всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.
Кроме того, за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия – Ред.) режима чрезвычайного положения".
Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили показатели смертности среди итальянцев.
В свою очередь, правительство и Европейский центральный банк выделили колоссальные деньги на восстановление экономики от пандемии.
Напомним также, что Совет министров Италии ввел новые санкции против нарушителей правил карантина – им грозит до 3 тыс. евро штрафа.
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