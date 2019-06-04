Из нормандского в будапештский формат: нужно ли это Украине и согласится ли Россия

Украина заинтересована проводить консультации в формате Будапештского меморандума, говорит политолог

Фото: AFP

Расширение "нормандского формата" и присоединение к обсуждению ситуации на Донбассе США и Великобритании могло бы оживить переговоры и поспособствовало бы более быстрому и эффективному решению конфликта. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Возможно есть смысл подключить к переговорам США и Великобританию. Я думаю, что это было бы неплохо. Можно расширить "нормандский формат", можно не называть это "нормандским форматом". Но, я думаю, логичнее было бы первое", – говорит Гарань.

Как считает эксперт, Украине выгодны такие изменения. Но Россия не заинтересована проводить консультации в формате Будапештского меморандума.

"Вопрос заключается лишь в том, согласится ли на это Россия. Россия не заинтересована в Будапештском формате, потому что она нарушила договоренности и не хочет этого признавать", – добавляет политолог.

Напомним, ранее мы писали, что возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу и появление в ее составе омбудсмена Валерии Лутковской позитивно скажется на переговорах в "нормандском формате"

В свою очередь, спецпредставитель США Курт Волкер высказался скептически в отношении изменения формата переговоров с Россией по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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