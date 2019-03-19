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Волкер рассказал, что мешает усадить Россию за стол переговоров

Сегодня, 08:46

США считают захват Крыма Россией незаконным и не признают его

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images
Волкер рассказал, что мешает усадить Россию за стол переговоров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg Украина США считают захват Крыма Россией незаконным и не признают его

Спецпредставитель США Курт Волкер высказался скептически в отношении изменения формата переговоров с Россией по урегулированию конфликта на востоке Украины. Некоторые кандидаты в президенты предлагают включить к переговорам страны, которые были гарантами суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму. Об этом Волкер заявил во время специального брифинга, посвященного пятой годовщине аннексии Крыма. 

"Я думаю, мы можем работать в различных форматах. Мы начинали с Минских договоренностей, где сторонами являются Россия, Украина и ОБСЕ. Был Нормандский формат с Францией, Германией, Украиной и Россией. Будапештский формат позволит привлечь Соединенные Штаты и другие. Но суть проблемы останется неизменной – Россия не признает своих обязательств. Когда люди вспоминают о Будапештском меморандуме, они часто отмечают, вроде бы США и Великобритания не выполнили своих обязательств защищать украинскую территорию. Это не совсем так. Но мы все согласились гарантировать территориальную целостность Украины, и Россия – единственная страна, которая это нарушила. Именно Россия напала и захватила часть украинской территории. И это имеет выдающееся значение. Независимо, это будапештский или минский форматы переговоров. Это просто возможность усадить Россию за стол переговоров. Поэтому форматов у нас достаточно, не хватает политической воли русских ", – отметил Волкер.

Кроме того, Волкер еще раз подчеркнул, что США считают захват Крыма Россией незаконным и не признают его. Поэтому, Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине восстановить территориальную целостность.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. 

Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.

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Тег Россия, переговоры, Крым, Украина, будапештский меморандум , Волкер

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Источник:

Голос Америки

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