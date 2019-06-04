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Реанимация переговоров в Минске: в чем роль Кучмы

4 июня, 14:04

Эксперт рассказал о дополнительных шагах, которые нужно сделать Украине для более эффективного воздействия на Россию

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу и появление в ее составе омбудсмена Валерии Лутковской позитивно скажется на переговорах в "нормандском формате". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его словам, Украине нужно держаться за "Минск", потому что именно на нем завязаны все антироссийские санкции.

"Пока ничего лучшего не придумано, поэтому Минск – это единственный формат, который существует, который возможен и который нужно поддерживать. На нем держится и вся программа санкций западного мира против России. То, что Кучма возвращается к минским переговорам, хорошо. Кучма абсолютно профессиональный переговорщик, который способен отстаивать интересы Украины. И Лутковская является профессиональный и подготовленным специалистом. В качестве омбудсмена она пыталась поддерживать права людей и защищать их. И здесь она будет действовать профессионально", – говорит Васильев.

Как считает эксперт, это хорошо, что Украина пытается со своей стороны делать какие-то шаги и реанимировать минские переговоры. Это оживит их, но не гарантирует результат, ведь есть еще фактор России.

"То, что оживление будет, это очевидно. А будут ли результаты – самая большая интрига. Но есть Россия, которая должна выполнять договоренности. Но Россия не заинтересована в том, чтобы Украина была целостным и суверенным государством", – добавляет эксперт.

По мнению Васильева, Украине не нужно останавливаться на замене представителей в Трехсторонней контактной группе, а пытаться воздействовать на Россию и другими способами.

"Надо создавать еще более жесткую западную коалицию, которая будет сдерживать Российскую Федерацию от разрушения того мироздания, в котором живет вся западная цивилизация", – считает политический консультант.

Напомним, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. 3 июня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.

Кроме того, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о выходе из переговоров в Минске. Ее место займет омбудсмен Валерия Лутковская.

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Тег Россия, переговоры, Донбасс, Кучма, эксперт, Васильев, Минск, лутковская, минские договоренности, нормандский формат, минские переговоры, Трехсторонняя контактная группа

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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