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Из-за гибели военных на Донбассе Зеленский обратился к России

5 июня, 09:42

Глава государства четко дал понять агрессору – с Украиной с позиции силы говорить не получится

Фото: AFP

Из-за непрекращающихся обстрелов на Донбассе уже сегодня погиб боец ВСУ, а также двое – 4 июня. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил Москве, что эскалация конфликта – не лучший вариант для диалога по урегулированию конфликта.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе: обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", – заявил Зеленский.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 4 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военнослужащих.

Также стало известно, что сегодня, 5 июня, погиб еще один боец ВСУ из-за непрекращающихся обстрелов боевиков.

Смотрите также в сюжете "Сегодня" о том, что боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали о ситуации под Новоселовкой:


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Тег Россия, Донбасс, военные, Зеленский, агрессия

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