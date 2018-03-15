Из-за "правок Лозового" пролилась первая кровь

Сегодня, 21:44

Между нардепами Ивченко и Гончаренко произошла потасовка в коридоре телеканала

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Между народными депутатами Вадимом Ивченко (фракция ВО "Батькивщина") и Алексеем Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") произошла стычка в коридоре редакции "5 канала", сообщил народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Только что в студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового", – написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.Он также разместил на своей странице в соцсети видеозапись стычки между двумя нардепами.

Геращенко отметил, что конфликт между парламентариями начался в студии и продолжился в коридоре.

"Я вызвал полицию для оформления протокола", – добавил он.

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Ранее в этот день Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Народные депутаты отказались поддержать соответствующий законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования уголовного судопроизводства за основу и в целом на пленарном заседании в четверг. Они также не отдали 226 минимально необходимых голосов для утверждения его за основу. Таким образом инициатива отклонена.

Также напомним, что Апелляционный суд Ивано-Франковской области дал официальные разъяснения к похоронной "поправке Лозового". Как оказалось, правила захоронения в Украине остались прежними, изменился только субъект, который назначает экспертизу.
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