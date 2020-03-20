Зеленский уволил своего советника-нардепа

Президент Владимир Зеленский освободил Гео Лероса от обязанностей советника главы государства, подписав соответствующий указ.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", – говорится в указе №100/2020.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский назначил его себе советником в конце июня прошлого года. Гео Лерос сейчас является народным депутатом от "Слуги народа". До того, как попасть в парламент, он был известен как создатель проекта CityArt, фотограф и режиссер. Он инициировал создание серии муралов по всему Киеву и является координатором проекта по установке необычных скамеек в парке Шевченко.

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Напомним, что в начале декабря 2019-го Раде подрались двое "слуг народа". Одним из них оказался Гео Лерос, а конфликт у него произошел с Максимом Бужанским. Однако позже стало известно, что "слуги народа" подрались из-за женщины. Народный депутат Ирина Верещук рассказала о грубой переписке с Леросом, и что Бужанский заступился за нее. Также была обнародована скандальная переписка Верещук и Лероса.

Позже сам Гео Лерос объяснил стычку с Бужанским и ответил Верещук. По его словам, во внутреннем чате фракции он выбрал форму общения, которая ему присуща, однако оскорблений никаких с его стороны не было.

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