"Не уступим ни 1% наших интересов": чем запомнился новый глава ОП Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОПУ. "Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины", – говорится в указе №48/2020.

Чем успел запомниться новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, читайтев специальном материале сайта "Сегодня".

Смотрите интервью Андрея Ермака каналу "Украина 24"

Связи с Белым домом

Встречи Ермака с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, которые состоялись в первых числах августа 2019-го в Мадриде, стали одним из поводов для политических противников Дональда Трампа обвинить его в давлении на Украину.

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Сам Андрей Ермак заявил в интервью журналу Time, что принципиально не станет предавать гласности свою переписку с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и другими американскими дипломатами.

"Я не стану комментировать, было ли опубликовано полностью то, что мы писали друг другу. Но я четко помню, что я говорил, делал и кому я писал. Я могу на сто процентов поручиться за то, что все мои действия были правильными", – добавил Ермак.

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Участие в обмене пленными

В сентябре 2019 года Ермак принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По его словам, весь процесс освобождения украинцев проходил под личным контролем президента – на это было выделено ежедневно по несколько часов собраний.

"Постоянно мы были на связи – ночью и утром. И президент всем этим процессом непосредственно занимался, управлял. 7 августа был телефонный разговор между двумя президентами, в котором они договорились сделать этот шаг (обмен). После этого началась работа рабочих групп. С украинской стороны ее возглавлял я, с российской – Дмитрий Козак. Все сложности касались исключительно юридических процедур. Также сложности были в том, что люди, которые находились на территории РФ, находились в разных городах. Их всех нужно было свезти и так далее. То есть изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено", – рассказал Ермак.

Критика Минских соглашений и позиция насчет федерализации

В своей позиции по Донбассу Ермак последовательно критиковал Минские соглашения. В одном из интервью он отметил, что не в восторге от Минских соглашений и не подписывал бы их в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день. В то же время Ермак четко дал понять, что Киев в переговорах по Донбассу ни на йоту не пойдет на уступки Москве во вред интересам Украины.

"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов… Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", – сказал Ермак.

Высокие должности

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. Член Национального инвестиционного совета (с 21 июня 2019). В октябре 2019 года Андрей Ермак входит в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Указ о назначении Ермака членом набсовета Зеленский подписал 7 октября в соответствии со статьей 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".

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