Из-за возвращения России: делегация Украины не едет на ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ, сообщила на своей странице в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ярько.

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"Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование несвоевременным", – гласит заявление украинской делегации в ПАСЕ.

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Вдобавок к этому делегация отказалась подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", – говорится в заявлении.

В это же время украинская делегация будет вместе с партнерами по Ассамблее искать "совместные подходы и решения, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе".

Делегаты призывают ПАСЕ подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в резолюциях Ассамблеи по осуждению агрессии РФ против Украины, и о ситуации с правами человека на оккупированной Россией территории Украины, которые были приняты ПАСЕ во время неучастия России в работе СЕ в последние годы.

Кроме того, украинцы призвали делегации других государств-членов СЕ провести расширенные консультации по разработке эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

В частности, Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров СЕ, предложили инициировать консультации с участием президента Эммануэля Макрона и других заинтересованных сторон "для широкого обсуждения путей возвращения доверия к СЕ и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов СЕ".

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