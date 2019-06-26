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ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции: Россия возвращается

26 июня, 19:11

Председательница Ассамблеи даже не допустила поправки к рассмотрению

Фото: twitter.com/pace
Фото: twitter.com/pace.

Председатель Парламентская ассамблея Совета Европы Лилиан Мори Паскье отклонила поправку в резолюции о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Поправка, предложенная делегатами различных стран, включая Украину, заключалась в том, чтобы чтобы добавить частицу "не" в ключевое предложение документы о возвращении РФ в ПАСЕ, где говорится, что "ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации".

Кроме того, была отклонена и другая поправка, авторы которой предложили изъять из резолюции ключевую фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".

"Поправка является неприемлемой, если делает невыполнимым остальной текст в совокупности", — заявила председатель Мори Паскье.

В итоге обе поправки была отклонена и не допущена к рассмотрению.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.


Как мы уже писали, в ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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Тег Россия, резолюция, голосование, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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Источник:

Интерфакс

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