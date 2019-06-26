ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции: Россия возвращается
Председательница Ассамблеи даже не допустила поправки к рассмотрению
Председатель Парламентская ассамблея Совета Европы Лилиан Мори Паскье отклонила поправку в резолюции о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ.
Поправка, предложенная делегатами различных стран, включая Украину, заключалась в том, чтобы чтобы добавить частицу "не" в ключевое предложение документы о возвращении РФ в ПАСЕ, где говорится, что "ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации".
Кроме того, была отклонена и другая поправка, авторы которой предложили изъять из резолюции ключевую фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".
"Поправка является неприемлемой, если делает невыполнимым остальной текст в совокупности", — заявила председатель Мори Паскье.
В итоге обе поправки была отклонена и не допущена к рассмотрению.
Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.
Как мы уже писали, в ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции: Россия возвращается". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиненный в домогательствах член Думы может стать вице-президентом ПАСЕ
В прошлом году три работницы пресс-пула обвинили Леонида Слуцкого в ненадлежащем поведении
Польский депутат в ПАСЕ по ошибке поддержал Россию
Польша поддержала Украину во время голосования, но голос Мецковского оказался в пользу России
Возвращение России в ПАСЕ: Песков объяснил ситуацию с Крымом
Спикер Путина ответил, как так вышло, что РФ вернули без выполнения требований по Украине
Климкин: Украина отзывает посла при Совете Европы
Климкин поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и добавил, что "они выложились по полной"