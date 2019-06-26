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Украинцы покинули заседание ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ

26 июня, 19:29

Заседание ПАСЕ было прервано

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.

После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала пленарного заседания и объявила, что выходит из зала. После этого заседание ПАСЕ было прервано.

"Мы покидаем ПАСЕ", — сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.

Напомним, в ночь на вторник, 25 июня стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.


За то, что Россия возвращается в ПАСЕ, проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Результаты голосования объявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

Таким образом в ПАСЕ поддержали проект резолюции об укреплении процесса принятия решений в Ассамблее относительно полномочий и голосования, который создал возможность для снятия санкций с российской делегации. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман одним из первых отреагировал на спорное решение ПАСЕ.

"Возвращение российской делегации в # ПАСЕ – это реванш агрессора и полное пренебрежение нормами международного права.  Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма – это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", – написал Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно будут требовать от России возвращения украинских моряков.  Также Зеленский напомнил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – отметил президент.

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Тег Страсбург, делегация, делегация Украины, ПАСЕ

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Источник:

ТАСС

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