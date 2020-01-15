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Изменения в Конституцию Украины, импичмент Трампа и послание Путина – топ-темы дня

15 января, 09:34

В Кабмине представят нового главу НАБУ, а в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО

/ Фото: Сегодня

В среду, 15 января, в Украине и мире произойдет ряд знаковых событий, за которыми будут следить новости "Сегодня".

Состоится пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти .

На заседании Кабмина под председательством премьера Алексея Гончарука состоится представление нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Президент РФ Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию. Его речь будет посвящена положению дел в России и основным направлениям внутренней и внешней политики, в том числе и Украине.

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Фото: kremlin.ru

В Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы.

Палата представителей США проведет голосование по вопросу передачи в Сенат статей обвинения, выдвинутых в рамках процесса импичмента против президента США Дональда Трампа .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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Источник: Сегодня

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