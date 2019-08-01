Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израиль готов помирить Украину с Россией: Нетаньяху объяснил как https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83 2019-08-01T15:35:00+03:00 Политика Биньямин Нетаньяху допускает возможность посредничества между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в прошлом месяце провел встречу с украинскими политиками, может стать посредником для мирного урегулирования в отношениях России и Украины.

Как передает Ukrainian Jewish Encounter, глава израильского правительства заявил об этом на встрече с израильскими блогерами, которая прошла 30 июля в городе Ришон-ле-Цион.

Один из журналистов напомнил о нейтралитете Израиля в вопросе украинско-российского конфликта и спросил у Нетаньяху, готов ли он стать проводником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Отвечая, израильский премьер отметил, что с подобными предложениями к нему уже обращались страны Африки и Латинской Америки, но от вмешательства его сдерживает несколько факторов: недостаточная осведомленность в конфликте, наличие проблем внутри самого Израиля и возможность не оправдать возложенные на него ожидания.

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"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", – ответил Нетаньяху на вопрос о возможности посредничества между Россией и Украиной.

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Стоит отметить, что 18-19 августа у него запланировала официальная поездка в Киев, которая станет первым визитом израильского премьер-министра в Украину за 20 лет.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который посетит страну, в каденцию Владимира Зеленского.

Напомним, что в мае глава израильского правительства лично позвонил Зеленскому и поздравил с победой на президентских выборах.

Стоит также отметить, что Нетаньяху также часто общается с Путиным – лично либо по телефону. Помимо того, между Израилем и Россией налажена координация в отношении Сирии. Впрочем, это не уберегло их от трагического инцидента, в ходе после авиаудара израильских ВВС сирийские ПВО сбили российский военно-транспортный самолет. В результате случившегося погибли все 15 членов экипажа.

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