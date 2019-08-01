Израиль готов помирить Украину с Россией: Нетаньяху объяснил как

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в прошлом месяце провел встречу с украинскими политиками, может стать посредником для мирного урегулирования в отношениях России и Украины.
Как передает Ukrainian Jewish Encounter, глава израильского правительства заявил об этом на встрече с израильскими блогерами, которая прошла 30 июля в городе Ришон-ле-Цион.
Один из журналистов напомнил о нейтралитете Израиля в вопросе украинско-российского конфликта и спросил у Нетаньяху, готов ли он стать проводником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Отвечая, израильский премьер отметил, что с подобными предложениями к нему уже обращались страны Африки и Латинской Америки, но от вмешательства его сдерживает несколько факторов: недостаточная осведомленность в конфликте, наличие проблем внутри самого Израиля и возможность не оправдать возложенные на него ожидания.
"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", – ответил Нетаньяху на вопрос о возможности посредничества между Россией и Украиной.
Стоит отметить, что 18-19 августа у него запланировала официальная поездка в Киев, которая станет первым визитом израильского премьер-министра в Украину за 20 лет.
Кроме того, Биньямин Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который посетит страну, в каденцию Владимира Зеленского.
Напомним, что в мае глава израильского правительства лично позвонил Зеленскому и поздравил с победой на президентских выборах.
Стоит также отметить, что Нетаньяху также часто общается с Путиным – лично либо по телефону. Помимо того, между Израилем и Россией налажена координация в отношении Сирии. Впрочем, это не уберегло их от трагического инцидента, в ходе после авиаудара израильских ВВС сирийские ПВО сбили российский военно-транспортный самолет. В результате случившегося погибли все 15 членов экипажа.
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