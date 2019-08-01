Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

Израиль готов помирить Украину с Россией: Нетаньяху объяснил как

Сегодня, 15:35

Биньямин Нетаньяху допускает возможность посредничества между Путиным и Зеленским

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израиль готов помирить Украину с Россией: Нетаньяху объяснил как https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83 Политика Биньямин Нетаньяху допускает возможность посредничества между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в прошлом месяце провел встречу с украинскими политиками, может стать посредником для мирного урегулирования в отношениях России и Украины.

Как передает Ukrainian Jewish Encounter, глава израильского правительства заявил об этом на встрече с израильскими блогерами, которая прошла 30 июля в городе Ришон-ле-Цион.

Один из журналистов напомнил о нейтралитете Израиля в вопросе украинско-российского конфликта и спросил у Нетаньяху, готов ли он стать проводником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Отвечая, израильский премьер отметил, что с подобными предложениями к нему уже обращались страны Африки и Латинской Америки, но от вмешательства его сдерживает несколько факторов: недостаточная осведомленность в конфликте, наличие проблем внутри самого Израиля и возможность не оправдать возложенные на него ожидания.

Реклама

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", – ответил  Нетаньяху на вопрос о возможности посредничества между Россией и Украиной.

В тренде
Боевики сорвали перемирие и нанесли урон украинской армии

Стоит отметить, что 18-19 августа у него запланировала официальная поездка в Киев, которая станет первым визитом израильского премьер-министра в Украину за 20 лет.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который посетит страну, в каденцию Владимира Зеленского.

Напомним, что в мае глава израильского правительства лично позвонил Зеленскому и поздравил с победой на президентских выборах.

Стоит также отметить, что Нетаньяху также часто общается с Путиным – лично либо по телефону. Помимо того, между Израилем и Россией налажена координация в отношении Сирии. Впрочем, это не уберегло их от трагического инцидента, в ходе после авиаудара израильских ВВС сирийские ПВО сбили российский военно-транспортный самолет. В результате случившегося погибли все 15 членов экипажа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Израиль переговоры Путин Зеленский посредник Украина Нетаньяху мирное регулирование

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую областьПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика
Кличко ответил Богдану на обвинения в незаконной деятельности
Кличко ответил Богдану на обвинения в незаконной деятельностиВласть
Избирательные споры: в Луганской области кандидат выиграла уже восемь судов
Избирательные споры: в Луганской области кандидат выиграла уже восемь судовДонбасс

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Успей приобрести настольную плиту по доступной цене
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР