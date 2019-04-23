Нетаньяху по телефону поздравил Зеленского с победой на выборах

Израильский премьер также созвонился с действующим президентом Украины

Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского, который лидирует с большим отрывом по итогам второго тура выборов президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что израильский премьер позвонил новоизбранному президенту Украины, поздравил его с победой и выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его посетить с визитом Израиль.

"Премьер-министр Нетаньяху позвонил также завершающему свою каденцию (действующему) президенту Украины Петру Порошенко и поблагодарил его за дружеское отношение к государству Израиль и к еврейскому народу", – говорится в сообщении.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 10:00 23 апреля, Зеленский набирает 73,23% (13 527 512 голосов избирателей), у Порошенко – 24,45% (4 517 121). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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