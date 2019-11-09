Известная американская газета исправила карту с "отрезанным" от Украины Крымом

Издание сообщило посольству, что исправило ошибку, как в печатной, так и в электронной версии газеты

/ Фото: AFP

Американское издание The New York Times, которое ранее опубликовало карту Украины без Крыма, исправило ошибку. Об этом в Twitter сообщило Посольство Украины в США.

"Помните недавнюю статью в New York Times с некорректным изображением Крыма на карте Украины? Есть хорошие новости – издание сообщило посольству, что исправило ошибку, как в печатной, так и в электронной версии газеты", – говорится в сообщении.

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Изображение неполной карты было опубликовано в статье "Опальный украинский олигарх планирует новый причудливый горнолыжный курорт" (A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan).

В опубликованном материале говорится о расположенном в украинских Карпатах Буковеле и возможности появления еще одного подобного курорта – Свидовца.

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В качестве иллюстрации редакция показала карту региона, обозначив континентальную Украину светлым цветом, а все вокруг, включая Крым – на пару оттенков темнее.

Стоит отметить, что за последние несколько лет данный инцидент стал уже не первым – в 2017 году на сайте The New York Times была опубликована карта России с "присоединенным" Крымом. Тогда это тоже не осталось без внимания украинского МИД.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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