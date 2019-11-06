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Известная американская газета "отрезала" Крым от Украины

6 ноября, 18:29

В New York Times по-разному обозначили Украину и аннексированный полуостров

/ Фото: AFP

Одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма.

Данный инцидент уже второй раз за последние несколько лет – в 2017 году тоже журналисты обозначили Крым российским.

На этот раз изображение неполной карты было опубликовано в статье "Опальный украинский олигарх планирует новый причудливый горнолыжный курорт" (A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan).

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В опубликованном материале говорится о расположенном в украинских Карпатах Буковеле и возможности появления еще одного подобного курорта – Свидовца.

В качестве иллюстрации редакция показала карту региона, обозначив континентальную Украину светлым цветом, а все вокруг, включая Крым – на пару оттенков темнее.

Фото: nytimes.com

Статья появилась на сайте 3 ноября и на данный момент неверная карта все еще не была заменена.

Напомним, несмотря на позицию американских СМИ, несколько месяцев назад временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор посетил админчерту с оккупированным Крымом и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Белого дома.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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Крым СМИ New York Times аннексия Крыма карта Украины

Источник: Сегодня

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