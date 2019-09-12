Извинения, "евробляхи", оборона и дискуссии о кино: как прошел день в Раде

Парламент принял ряд важных законов, при этом под куполом не обошлось без эмоций и горячих дискуссий

Утреннее заседание Рады депутаты начали с того, что отругали "кнопкодавов". Речь о зафиксированых фактах неличного голосования. Два народных избранника из фракции "Слуга народа", которых застали на "кнопкодавстве", извинились и пообещали перечислить свою месячную зарплату в благотворительные фонды.

"Хочу принести официальные извинения, для меня было важно, чтобы данный законопроект был проголосован, это не оправдание, для меня это будет важным уроком на всю жизнь", – заявила народный депутат Елена Копанчук (фракция "Слуга народа").

"Хочу извинится, и сказать, что свою зарплату месячная я готов передать в благотворительные фонды", – сообщил народный депутат Сергей Литвиненко (фракция "Слуга народа").

Реакция на сегодняшнее предложение депутатов от фракции "Батькивщина", чтобы депутаты прошлого созыва тоже извинились за "кнопкодавство", была бурной.

"Я бы вам хотел предложить дайте им слово попросить прощения, тем, кто здесь "кнопкодавил" и 90% процентов вопросов так продавливали", – призвал депутат Игорь Крулько (фракция "Батькивщина").

Далее депутаты приняли за основу оборонительный законопроект Президента. Он предусматривает утверждение четкого плана: как оборонять страну в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

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"Проектом предлагается закрепление на законодательном уровне необходимости разработки плана обороны Украины, определяющим содержание, объем исполнителей, порядок осуществления экономических, социальных, информационных, правовых и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите в случае вооруженной агрессии", – сообщил заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук..

Сегодня же Верховная Рада дала еще три месяца на то, чтобы владельцы автомобилей, завезенных из-за рубежа, могли растаможить их еще по льготным тарифам.

Оппоненты критиковали такое решение. Мол, принятый в прошлом созыве закон Украины следует выполнять, а не откладывать.

Позицию высказал представитель президента в Конституционном суде.

"За каждую машину нужно заплатить сначала таможне, затем контролирующим органам, контролирующим передвижения, то есть идут в обход бюджета миллиарды. Но этот закон о том, что было в прошлом. Президент, встречаясь с гражданами, слышит очень много просьб отсрочить вступление в силу этих штрафных санкций", – заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Также сегодня народные депутаты активно обсуждали вопросы поддержки кинематографа. В первом чтении одобрили проект закона, предусматривающий частичную компенсацию расходов иностранцам, которые снимали кино на территории Украины. Например – за использование съемочных павильонов. Это позволит привлечь в Украину больше международных кинопроизводителей, говорят во фаркции "Слуга народа". В "Европейской солидарности" настаивают: надо помнить и об отечественном производителе.

"Кто-то предложил подать абсолютно абсурдный закон сейчас, в котором есть и положительные нормы, увеличение рибейтов с 16% до 25%, в некоторых моментах до 30%. Но исключает право на субсидию от Украины на украинское кино", – заявил народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность").

"Речь не идет о прекращении финансирования украинских кинематографистов. Как им выделялось, так и будут выделяться, поэтому просьба не манипулировать фактами", – заявил народный депутат Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа").

Сегодня парламентарии также проголосовали за ряд документов, которые позволят дополнительно наполнить дорожный фонд страны, в него будут перечисляться штрафы за нарушение ПДД и перегрузки транспортных средств.

Напомним, первый "кнопкодав" в "Слуге народа" был зафиксирован 10 сентября. Им оказался Сергей Литвиненко. Он нажал кнопку своего соседа в сессионном зале Александра Скичко во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

На следующий день, 11 сентября, в Раде засекли нового "кнопкодава" от "Слуги народа" – Елену Копанчук. Она голосовала за Вячеслава Рублева за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве.

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